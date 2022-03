Milano, 8 marzo: corteo studenti contro guerra e violenza di genere

Alle 18 è prevista un'altra manifestazione promossa dal collettivo "Non una di meno" con la partenza del corteo in piazza Duca d'Aosta e l'arrivo in piazza Duomo

A Milano gli studenti sono scesi in piazza per protestare contro le guerre e le violenze di genere in occasione della ricorrenza dell'8 marzo. Poco dopo le 9.30 da largo Cairoli è partito il corteo transfemminista (come lo hanno definito gli stessi organizzatori) che sfilerà per le vie del centro città.