Incidente a Pozzo d’Adda, scontro tra due auto: una vittima

Una donna, di cui ancora non sono note le generalità, è morta a causa di un incidente stradale avvenuto a Pozzo d'Adda, nel Milanese. La donna è rimasta vittima di un frontale fra due autovetture avvenuto in via Leonardo da Vinci poco dopo le 17 di oggi.

I soccorsi

La centrale dell'Areu ha inviato sul posto due ambulanze e un elicottero. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Il conducente dell'altra auto coinvolta nello scontro frontale è stato stabilizzato e trasportato al Niguarda di Milano. Una terza persone se l'è cavata con un codice verde.