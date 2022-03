Verano Brianza, viola divieto di avvicinamento a ex: arrestato

Un uomo di 70 anni è stato arrestato dai carabinieri a Verano Brianza, in provincia di Monza e Brianza, per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex fidanzata 49enne e al suo nuovo compagno, che da oltre due anni perseguitava.

Le denunce della vittima

Secondo le nuove denunce della donna, l'anziano continuava ad appostarsi sotto casa loro, gridando minacce e insulti. Dopo averlo lasciato a seguito di una breve relazione, lei, originaria dell'est Europa, aveva intrapreso una nuova relazione, che il 70 enne, italiano, non aveva accettato. La seguiva ovunque, minacciandola di morte numerose volte, fino ad arrivare ad aggredirla. Ed è stato allora che la donna, trovato rifugio nella caserma dei carabinieri, aveva deciso di denunciarlo.