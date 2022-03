Morbegno, rapina una donna e tenta altri due colpi: arrestato 17enne

In tutti e tre i casi per convincere le vittime a consegnargli soldi e cellulari il 17enne le ha minacciate simulando di avere un coltello nella tasca del giubbotto

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri di Morbegno, in provincia di Sondrio, con l'accusa di aver rapinato una donna e aver tentato altri due colpi ai danni di un'altra donna e di un ragazzo. Il 17enne è stato bloccato poco dopo dai carabinieri.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito, in tutti e tre i casi per convincere le vittime a consegnargli soldi e cellulari il 17enne di origini marocchine le ha minacciate pesantemente simulando di avere un coltello nella tasca del giubbotto e di essere pronto a colpire con la lama se si fossero ribellati. Una donna, quella della rapina riuscita, è stata minacciata di morte: "Se dai l'allarme ti ammazzo". I controlli potenziati sul territorio, disposti dal maggiore Nicola Leone alla guida della Compagnia di Sondrio, dopo recenti assalti a donne sole in ore serali in Bassa Valle, hanno portato i militari di Morbegno a una rapida cattura del responsabile dell'ultimo colpo. Il magistrato della Procura dei minori di Milano ha disposto il suo trasferimento nel Centro di prima accoglienza di Torino.