Covid Lombardia, positiva la vicepresidente Letizia Moratti

La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, è risultata positiva al Covd. Lo ha reso noto oggi la Regione in un comunicato. Nei giorni scorsi anche il governatore Attilio Fontana era risultato positivo al Coronavirus in seguito al periodico tampone di controllo.

"La vicepresidente sta bene e osserverà la quarantena prescritta lavorando da casa", ha fatto sapere la Regione riguardo Moratti.