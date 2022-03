Covid Lombardia, positivo il presidente Attilio Fontana

Lo comunica una nota di Palazzo Lombardia, spiegando che il governatore, in isolamento nella propria abitazione, "non ha sintomi, sta bene e prosegue la sua attività istituzionale da remoto"

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è risultato positivo al Coronavirus in seguito al periodico tampone di controllo. Lo comunica una nota di Palazzo Lombardia, spiegando che il governatore, in isolamento nella propria abitazione, "non ha sintomi, sta bene e prosegue la sua attività istituzionale da remoto". Rinviati gli appuntamenti esterni della prossima settimana, salvo la possibilità di seguirli attraverso i canali online. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

"Dopo 2 anni di lotta ho contratto il Covid"

"Cari amici, dopo più di 2 anni di lotta, anche io ho contratto il Covid. Sto bene, per qualche giorno lavorerò da casa e mi dedicherò alla lettura", scrive sui social Fontana, aggiungendo la frase "La Lombardia non si ferma mai".