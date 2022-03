Milano: 16enne tenta rapina, fugge in bici e finisce contro volante

Un ragazzo di 16 anni ha tentato di rapinare due coetanei, è fuggito in bicicletta ed è finito contro la portiera di una macchina della polizia con gli agenti che lo hanno arrestato. E' accaduto ieri pomeriggio a Milano in via Darwin, in zona Navigli.

La vicenda

Attorno alle 14.15 due giovani hanno chiamato la centrale operativa della Questura per segnalare che un ragazzo con un passamontagna in testa e in sella a una bici aveva tentato di rapinarli, cercando di strappare un marsupio a lui e intimando a lei di consegnargli la borsa, minacciando di usare un coltellino. Di fronte alle resistenze dei due, il minorenne, anche lui italiano, è scappato in bici.

L'inseguimento

Poco dopo è stato individuato dagli agenti delle volanti, nel frattempo intervenuti. E' cominciato così un inseguimento che è terminato con il ragazzo finito contro la macchina degli agenti, provocando anche danni alla portiera. Per questo il 16enne, illeso, oltre ad essere stato arrestato con l'accusa di tentata rapina, è indagato anche per danneggiamento aggravato.