L'uomo è stato trasportato all'ospedale Niguarda. Non è ritenuto in pericolo di vita

Un uomo è stato accoltellato in un negozio da barbiere in via Padova a Milano. È stato trasportato all'ospedale Niguarda in condizioni considerate serie, ma non è ritenuto in pericolo di vita.

L'accoltellamento

In base ai primi accertamenti, a essere colpito è stato il titolare dell'esercizio. L'uomo sarebbe stato ferito da un dipendente con una coltellata. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia.