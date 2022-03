Seregno, spacciava usando la radio delle forze dell’ordine: arrestato

L’uomo, pregiudicato in affidamento in prova ai servizi sociali, utilizzava una ricetrasmittente sintonizzata sulle frequenze radio di polizia e carabinieri per assicurarsi di scampare ai controlli

Un uomo di 54 anni, pregiudicato in affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dai carabinieri a Seregno (Monza) per spaccio di stupefacenti, dopo essere stato colto in flagranza e mentre usava una ricetrasmittente sintonizzata sulle frequenze radio delle forze dell'ordine, per assicurarsi di scampare ai controlli. Mentre era bordo della sua Smart, intento a vendere una dose di cocaina a un acquirente, è stato bloccato e arrestato. A quanto emerso, da settimane utilizzava la ricetrasmittente, spacciando sotto casa ed evitando carabinieri e Polizia.