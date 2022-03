Incidente sul lavoro nel Cremonese, morto 75enne

Stava potando quando una delle piante dell'area in cui stava lavorando è crollata e lo ha colpito alla testa, un 75enne è morto così, questa mattina ad Ostiano, in provincia di Cremona. Trasportato in fin di vita all'ospedale Maggiore, si è arreso poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso nonostante i tentativi dei medici. Sull'infortunio stanno indagando i carabinieri e gli ispettori dell'Ats: hanno eseguito i primi rilievi e raccolto alcune testimonianze.