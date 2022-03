Incidente a San Colombano al Lambro, 89enne investito e ucciso

Trasportato al policlinico San Matteo di Pavia in eliambulanza, le sue condizioni di salute erano apparse da subito molto critiche avendo riportato trauma cranico, trauma toracico e lesioni alle gambe

Un uomo di 89 anni , Franco Gibelli, è morto ieri pomeriggio dopo essere stato investito mentre camminava nel tratto urbano della provinciale 23 a San Colombano al Lambro (Milano). E' successo intorno alle 12. Trasportato al policlinico San Matteo di Pavia in eliambulanza, le sue condizioni di salute erano apparse da subito molto critiche avendo riportato trauma cranico, trauma toracico e lesioni alle gambe. Anche il conducente della vettura ha avuto bisogno cure ospedaliere, a Lodi, dato lo stato di choc successivo all'incidente. L'uomo era molto conosciuto per aver gestito diversi locali di intrattenimento in zona.