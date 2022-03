Cinisello Balsamo, contromano per sfuggire ai carabinieri: arrestato

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, per resistenza aggravata e detenzione ai fini di spaccio. A quanto si è appreso, il 39enne è scappato dalla polizia e, una volta raggiunto dagli agenti, è stato sorpreso con 150 grammi di cocaina nascosti in auto.

La fuga

Secondo quanto ricostruito, per sfuggire a un controllo dei carabinieri l'uomo, un 39enne di origini marocchine, si è prima diretto verso l'autostrada A52 in direzione Venezia, poi ha imboccato una rampa di decelerazione in senso contrario urtando con una ruota e forandola. A quel punto ha abbandonato l'auto, è fuggito a piedi ed è stato raggiunto dai militari poco distante, sempre nel comune dell'hinterland milanese, in via Pizzi. Il 39enne è stato trovato in possesso di 15 involucri di cocaina, per un totale di 150 grammi, che aveva nascosto nel vano dietro la maschera dell'autoradio. Aveva con sé 770 euro, due cellulari e un bilancino.