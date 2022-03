Lodi, arrestato un 55enne per bancarotta fraudolenta

L'uomo, insieme a soci, stando alla ricostruzione dei fatti, ha posto in essere operazioni finanziarie di compensazione per favorire altre ditte intestate a terzi fittiziamente ma riconducibili a lui stesso implementando, così, fittiziamente il passivo societario

La Squadra Mobile in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, ha arrestato, a Lodi, un uomo di 55 anni ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta di una ditta operativa nel milanese negli anni dal 2010 al 2012. Il 55enne, insieme a soci, stando alla ricostruzione dei fatti, ha posto in essere operazioni finanziarie di compensazione per favorire altre ditte intestate a terzi fittiziamente ma riconducibili a lui stesso implementando, così, fittiziamente il passivo societario. L'uomo è stato portato nel carcere di Lodi.