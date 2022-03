Villasanta, ruba un'auto e trova delle armi automatiche: denunciato

Un 52enne, residente nel Milanese, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per il furto di un’autovettura, una Range Rover, avvenuto lo scorso mese a Villasanta (Monza). Le indagini sono state avviate dopo che il proprietario, imprenditore del luogo, aveva presentato denuncia lamentando che all’interno dell’auto fossero custodite anche due pistole e munizioni regolarmente detenute.

Le indagini e le armi nascoste in auto

Per far luce sull’episodio, i militari hanno analizzato i circuiti di videosorveglianza della città, incrociando i movimenti dell’autovettura, annotando orari e transiti, fino a tracciare l’identikit di un individuo sospetto. Le ipotesi investigative hanno poi trovato una prima conferma quando, nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato gli indumenti utilizzati durante il furto e una notevole somma di denaro contante.

In seguito, alla presenza del suo legale, l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità, fornendo indicazioni anche sul luogo ove era custodita la vettura, prontamente recuperata. Il 52enne ha confessato anche di essersi spaventato alla vista delle armi e di aver deciso, quindi, di contattare il proprietario per fargliele rinvenire in un luogo concordato. A sua volta quest’ultimo, convocato in caserma, inizialmente ha negato, in seguito però ha ammesso di essere stato contattato da un individuo che gli indicava il luogo ove erano nascoste le armi, ma di non aver avvisato le forze di polizia per timore di ritorsioni. Quindi, una volta tornato in possesso, le ha portate presso una sua seconda abitazione a Villasanta, dove sono state poi ritrovate dai militari. L’uomo, dunque, è stato a sua volta deferito. Altre armi, regolarmente detenute da quest’ultimo, sono state ritirate in via cautelare dai carabinieri.