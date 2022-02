Incidente sulla A21, scontro tra auto e camion nel Pavese: 3 feriti

Tre persone - due uomini di 46 e 38 anni e una donna di 47 - sono rimaste ferite, una delle quali in maniera grave, in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 16, sul tratto pavese dell'autostrada A21, in direzione Piacenza. Coinvolti nello scontro un'automobile e un camion. Il ferito più grave, estratto dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco, è stato portato con l'elisoccorso del 118 al Policlinico San Matteo di Pavia; gli altri due, in condizioni meno preoccupanti, sono stati trasferiti in ambulanza all'ospedale di Voghera (Pavia). La polizia stradale ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica e la causa dell’incidente.