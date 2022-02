Accecato con spray peperoncino e rapinato a Milano

Il 21enne ha raccontato di essere appena uscito dalla discoteca The Club ed era in attesa di un Uber quando è stato aggredito dai tre sconosciuti

A Milano un francese di 21 anni è stato aggredito da tre persone con lo spray al peperoncino e rapinato del proprio orologio. Attorno alle 4:40 della notte scorsa la polizia è intervenuta in largo La Foppa, in zona Movida dove poco prima lo straniero era stato accecato con spray urticante e rapinato di un Rolex dal valore di circa mille euro.

Il racconto della vittima

Il 21enne ha raccontato di essere appena uscito dalla discoteca The Club ed era in attesa di un Uber quando è stato aggredito dai tre sconosciuti. Il francese è stato accompagnato in ospedale per un fastidio agli occhi, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.