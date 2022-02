Boviso Masciago, cocaina in mascherine: scoperto da cane antidroga

Un 50enne marocchino ha nascosto della cocaina cucendo una tasca tra due mascherine di protezione da infezione Covid, ma il fiuto di un cane antidroga lo ha incastrato. É accaduto a Bovisio Masciago (nella provincia di Monza e Brianza). L’uomo, che in tasca aveva anche 5mia euro in contanti, è stato arrestato per spaccio.

La vicenda

Durante un controllo antidroga dei carabinieri l’uomo, fermato per una perquisizione, stava per farla franca, grazie all'escamotage di nascondere le dosi di droga in una taschina interna della mascherina. "Harry", il cane dell'unità Cinofili di Casatenovo (in provincia di Lecco) lo ha scoperto. L'uomo ha quindi dovuto togliersi la mascherina, consegnandola ai militari, i quali hanno scoperto la tasca che il pusher aveva ricavato cucendo due mascherine chirurgiche dove aveva infilato otto dosi di cocaina.