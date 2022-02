Milano: al San Giuseppe bimba nasce alle 02.22 del 22 febbraio 2022

Per sottolineare la coincidenza l'ospedale ha pubblicato sulla propria pagina Facebook una foto con il cartellino di nascita della bambina

All'ospedale San Giuseppe di Milano, in via San Vittore, è nata una bambina alle 02:22 del 22 febbraio 2022: per sottolineare la coincidenza della data e dell'orario palindromo l'ospedale ha pubblicato sulla propria pagina Facebook una foto con il cartellino di nascita della bambina, che si chiama Ludovica Grazia. Moltissimi i commenti a corredo del post, tra congratulazioni ai genitori e auguri alla piccola.