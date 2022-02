Incidente lavoro a Bergamo, colpito da tubo betoniera: grave operaio

Un operaio di 41 anni è rimasto gravemente ferito in un infortunio avvenuto questa mattina a Bergamo, al rondò delle Valli, in un cantiere stradale: l'infortunato, per cause in corso di accertamento sarebbe stato colpito al volto dal tubo in gomma semirigida con anello metallico di un'autobetoniera, durante i lavori di realizzazione di uno scivolo di accesso in cemento, all'interno di un capannone.

I soccorsi

Soccorso dai colleghi, è stato traportato in codice rosso, intubato, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ats ha reso noto che l'operaio ha riportato un "trauma cranico che necessita di intervento chirurgico". La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i tecnici della sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Bergamo.