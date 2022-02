Incidente sul lavoro a Lazzate, cade dall'impalcatura: grave 54enne

Un operaio di 54 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere caduto da un'impalcatura all'interno di un cantiere, a Lazzate (Monza). L'uomo, forse dopo aver perso l'equilibrio, ma la dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire, è precipitato per circa quattro metri riportando traumi alla schiena e alla testa. Rianimato sul posto dai soccorritori, chiamati dai colleghi, è stato poi trasferito in pronto soccorso in elicottero.