Trovato il cadavere di Marco Bonanomi, il 34enne scomparso in Brasile

Il corpo di Marco Bonanomi, 34enne residente a Montevecchia (Lecco) scomparso in Brasile da un mese, è stato trovato in un'area boschiva a poca distanza dalla spiaggia brasiliana di Pontal do Sul, nella zona balneare di Paranà.

Le parole del sindaco di Merate

"Siamo stati contattati sabato dal consolato brasiliano - ha spiegato all'Ansa il sindaco di Merate, Massimo Panzeri - che ci avvisava del ritrovamento del cadavere. Abbiamo avviato le verifiche e accertato che la famiglia vive a Merate, ma lui era residente a Montevecchia e abbiamo avvisato loro". Sono poi state le forze dell'ordine, ha aggiunto, a informare la famiglia.

Riconosciuto grazie a un tatuaggio

Il 34enne, fino a due anni fa dipendente Enel, aveva lasciato l'Italia tre giorni prima di Natale per raggiungere la fidanzata in Brasile. Durante la permanenza è sparito - per cause al vaglio della Polizia brasiliana - ed ora è stato ritrovato privo di vita e riconosciuto dalla fidanzata grazie a un tatuaggio. La conferma è poi arrivata dal test del Dna. I giornali locali brasiliani hanno riportato la notizia del ritrovamento avvenuto venerdì scorso di un cadavere senza documenti ma con un tatuaggio sulla schiena a sinistra nascosto in una macchia di vegetazione accanto alla zona di Grajaù, nell'area del Pontal do Paranà.

Il sogno di Marco Bonanomi era di costruirsi una famiglia in Brasile dove spesso si recava per lunghi viaggi. I genitori la madre Giovanna, il padre Giovanni e la sorella Silvia, che vivono a Merate, sono stati informati dai carabinieri e dal Consolato generale del Brasile della morte di Marco e attendono notizie sulle indagini. Il Consolato generale del Brasile ha riferito di un corpo "in avanzato stato di decomposizione" e il Ministero degli Esteri ha già chiesto un'informativa sulla vicenda.