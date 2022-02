Omicidio dell'ambasciatore Attanasio, il ricordo della moglie. VIDEO

La Nazionale Italiana Cantanti e Play2Give, associazione di giovani artisti, influencer e youtuber, scendono in campo oggi a Limbiate (Monza e Brianza) per ricordare l'ambasciatore italiano in Congo scomparso tragicamente un anno fa

La Nazionale Italiana Cantanti e Play2Give, associazione di giovani artisti, influencer e youtuber, scendono in campo oggi per ricordare Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo scomparso tragicamente esattamente un anno fa. La partita si gioca a Limbiate (Monza Brianza), comune di origine del giovane diplomatico morto in un attentato. L'iniziativa è volta anche a testimoniare l'inizio di un nuovo cammino con la nascita di "Mama Sofia" fondazione solidale che persegue gli ideali dell'Ambasciatore.

La fondazione

La fondazione Mama Sofia, presieduta da Zakia Seddiki Attanasio, annovera tra i fondatori il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, l'Ambasciatore Ettore Francesco Sequi. La Fondazione - si legge in un comunicato - si ispira al lascito morale e spirituale di Luca che, con sua moglie Zakia, diede vita in Congo all'associazione che porta lo stesso nome. L'intuizione di Luca fu quella di porre il suo ruolo istituzionale al servizio dei più deboli, oltre che al servizio del suo Paese, favorendo la collaborazione tra imprese e operatori del terzo settore per realizzare iniziative di pace e di fratellanza. La missione della Fondazione è quella di promuovere valori e iniziative di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli mediante attività di interesse sociale ed opere di informazione, istruzione e formazione alla cultura della integrazione, della legalità e della non violenza.

Le parole di Zakia Seddiki

"Luca - ha detto la moglie ai microfoni di Sky TG24 - ha preso la sua missione proprio come un dovere di concludere e di presentare l'Italia, questo è la base. Lui l'ha fatto a modo suo con umanità, con semplicità avvicinandosi agli altri".