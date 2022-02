Omicidio Attanasio, chiuse indagini: rapitori volevano 50 mila dollari

Rocco Leone, vicedirettore del Pam, il programma alimentare dell’Onu, e il suo collaboratore Mansour Rwagaza sono accusati di omicidio colposo per non aver rispettato i protocolli di sicurezza durante la missione di Attanasio

Uccisi per 50 mila dollari. Un rapimento a scopo di estorsione finito male. Si chiudono così le indagini sull’omicidio dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci avvenuto un anno fa, esattamente il 22 febbraio del 2021 a Goma in Congo. Dagli atti della Procura di Roma emerge che i banditi, dopo l’assalto al convoglio, presero gli ostaggi chiedendo 50 mila per la loro liberazione, ma i passeggeri non avevano quel denaro. Ed è così che il commando finì per uccidere Attanasio e il carabiniere che gli faceva la scorta.