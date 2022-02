Calcio, morto Piero Frosio: il cordoglio del Monza

Il Monza Calcio piange la morte di Piero Frosio e partecipa al dolore della sua famiglia. L'ex giocatore era nato nella città della Brianza e aveva allenato la squadra di calcio.

Il ricordo

La società ricorda in una nota che da allenatore, cominciò proprio dal Monza, guidando i brianzoli dal 1987 al 1990. Nel 1998 tornò poi sulla panchina biancorossa per un altro anno e mezzo, subentrando per una difficile salvezza in Serie B. Alla sua prima stagione sulla panchina del Monza, nel 1987-88, centrò subito la promozione in Serie B, vincendo anche la Coppa Italia di Serie C. In quella squadra giocava anche l'attuale allenatore biancorosso Giovanni Stroppa, che lo ricorda si unisce al dolore dell'ad Adriano Galliani, del direttore sportivo Filippo Antonelli, anche lui allenato da Frosio, nel 1998, e di tutto l'AC Monza.

Atalanta in campo con il lutto al braccio

L'Atalanta in campo a Firenze con il lutto al braccio. "Il presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia nerazzurra partecipano con commozione al dolore dei familiari ai quali rivolgono le più sincere condoglianze". L'allenatore monzese aveva guidato i nerazzurri proprio alla prima stagione della presidenza Percassi, salvo essere esonerato a favore di Bruno Giorgi dopo averli condotti fino ai quarti di finale di Coppa Uefa, poi persi con l'Inter dal suo successore.