Auto esce fuori strada nel Mantovano, un morto e quattro feriti

Un ragazzo di 21 anni è morto e altri giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 5:30 a Gazoldo degli Ippoliti, nel Mantovano. I feriti, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, sono ricoverati negli ospedali della zona. Le loro condizioni non sono gravi.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, i cinque erano di ritorno da una serata trascorsa in un locale della zona. La vettura sarebbe uscita fuori strada mentre era in un rettilineo. Il ragazzo deceduto, di cui non sono state rese note le generalità, viaggiava sul sedile posteriore. I vigili del fuoco hanno faticato per estrarne il corpo dalle lamiere.