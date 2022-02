Bergamo, scende dall'auto dopo l'incidente e viene investito: un morto

Un uomo di 50 anni è morto travolto da un'auto dopo essere sceso dalla sua, coinvolta in un incidente. È accaduto verso le 23.40 della notte scorsa sul tratto bergamasco dell'autostrada A4. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale di Seriate intervenuta per i rilievi.

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, un 50enne di nazionalità romena era in auto con la compagna sulla carreggiata in direzione Venezia e sarebbe finito conto un ostacolo. Non è chiaro, per il momento, se in questa prima fase dell'incidente sia stato coinvolto un altro veicolo. Dopo l'impatto l'uomo sarebbe sceso per verificare i danni alla macchina e pochi minuti dopo è stato investito da un'auto sulla quale viaggiavano tre persone. Sul posto i mezzi del 118. Vani i soccorsi per il 50enne.