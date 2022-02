Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A fronte di 69.315 tamponi effettuati sono 5.231 i nuovi casi di persone positive al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività che si attesta al 7,55%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:01 - In Lombardia 5.231 nuovi casi e 1.547 ricoveri

A fronte di 69.315 tamponi effettuati sono 5.231 i nuovi casi di persone positive al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività che si attesta al 7,55%. Scendono ancora i ricoveri nei reparti ordinari dove sono 132 in meno per un totale di 1.391, ma c'è invece una persona in più ricoverata in terapia intensiva per un totale di 156 persone. In Lombardia sono 49 le persone decedute per Covid nelle ultime 24 ore per un totale di 38.286 persone morte dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province la più colpita è Milano con 1.498 nuovi casi, segue Brescia con 749, Varese con 474, Monza e Brianza con 436, Pavia con 318, Bergamo con 375, Como con 351, Cremona con 201, Mantova con 288, Lodi con 115, Lecco con 130, Sondrio con 96.