Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:03 - In Lombardia 4.303 casi e 1.329 ricoveri

A fronte di 50.619 tamponi effettuati sono 4.303 i nuovi casi di persone positive al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività che si attesta all'8,5%. Scendono ancora i ricoveri nei reparti ordinari (sono 1.329) e calano anche in terapia intesiva, per un totale di 152 ricoverati. Sono 29 le persone morte per Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia. Per quanto riguarda le province la più colpita è Milano con 1315 nuovi positivi, di cui 562 a Milano città, segue Brescia con 518, Monza e Brianza con 387, Bergamo con 348, Varese con 324, Pavia con 237, Como con 282, Mantova con 256, Cremona con 167, Lecco con 146, Lodi con 93 e Sondrio con 54.