Olimpiadi, il presidente del Cio consegna la bandiera a Milano-Cortina

Il tradizionale passaggio di consegne è avvenuto al 'Bird's Nest' di Pechino, in occasione della cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici. Per la prima volta la bandiera è passata nelle mani di due sindaci, Sala e Ghedina

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ha consegnato la bandiera olimpica a Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, sindaci rispettivamente di Milano e Cortina d’Ampezzo, le due città che nel 2026 ospiteranno la prossima edizione dei Giochi olimpici invernali. Domani la bandiera bianca con i cinque cerchi arriverà in Italia. ( LE IMMAGINI PIÙ BELLE DELLA CERIMONIA DI CHIUSURA - IL MEDAGLIERE - IL CALENDARIO - I RISULTATI ).

Per la prima volta la bandiera a due sindaci

leggi anche

Olimpiadi Invernali Pechino, l'Italia chiude 13esima con 17 medaglie

Il tradizionale passaggio di consegne è avvenuto alle 14:05 italiane (21:05 ora locale) al 'Bird's Nest' di Pechino, in occasione della cerimonia di chiusura. Dopo essere stata ammainata, la bandiera è stata sventolata dal primo cittadino di Pechino, Chen Jining, che l’ha consegnata al numero uno del Cio, il quale a sua volta l’ha ceduta a Sala e Ghedina. È la prima volta che la bandiera passa nelle mani di due sindaci. L'appuntamento con la XXV edizione dei Giochi olimpici invernali è quindi per il 2026: le gare si terranno a Milano, Cortina e in alcune località delle province di Trento e di Bolzano da venerdì 6 a domenica 22 febbraio.