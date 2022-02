Olimpiadi Pechino, ultimo giorno: alle 13 la cerimonia di chiusura

I Giochi si chiudono con 17 medaglie per l'Italia e l'ultimo oro alla Finlandia nell'hockey. Azzurri fuori ai quarti nel Team Event di sci alpino. Quindicesimo posto per Italia 1 con Patrick Baumgartner nel bob a 4 uomini. Pittin 33esima nello sci di fondo 30 km tecnica classica mass start. Oggi il passaggio di consegne a Milano-Cortina 2026

Malagò: "Spedizione da 7 e mezzo"

approfondimento

Medagliere Olimpiadi invernali 2022, le medaglie dell’Italia a Pechino

"Il voto, secondo me, è un 7 e mezzo: siamo stati bravi. La preparazione olimpica, la comunicazione, tutta la parte di Casa Italia, gli atleti". Il presidente del Coni Giovanni Malagò promuove la spedizione azzurra ai Giochi invernali di Pechino 2022 nella conferenza stampa di chiusura: "Come tutte le spedizioni ci sono eccezioni che confermano la regola. Qualche polemica che ha contraddistinto le nostre giornate. Però viene riconosciuto anche e soprattutto dai miei colleghi che l'Italia ha molto prestigio nel mondo dello sport". Le 17 medaglie conquistate (2 ori, 7 argenti e 8 bronzi) sono seconde solo alle 20 di Lillehammer 1994.

Hockey su ghiaccio uomini, oro alla Finlandia

Si chiude con la finale di hockey su ghiaccio maschile il programma di gare di Pechino 2022. Allo Stadio Nazionale Indoor la Finlandia batte 2-1 in rimonta la Russia e conquista la prima medaglia d'oro Olimpica in uno sport di squadra. La Slovacchia ha vinto la small final per il bronzo contro la Svezia (4-0).

Bob a 4 uomini: oro Friedrich. Italia 1 è 15°

Francesco Friedrich e la sua squadra Germania 1 con il crono di 3:54.30 conquista l'ennesimo oro Olimpico della sua carriera. Un risultato storico per il tedesco, oro anche nel bob a due. Subito dietro la seconda squadra tedesca con Johannes Lochner come pilota (3:54.67, +0.37). Terzo posto per il Canada di Justin Kripps (3:55.09, +0.79). Italia 1 con Patrick Baumgartner pilota, Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti, è scesa per quarta e ha siglato un'ottima discesa: quarto miglior tempo di run, 59.28, con crono complessivo di 3:57.70 e 15° posto.

Sci di fondo, 30 km TL donne: oro a Johaug, 33° Pittin

La norvegese Therese Johaug taglia il traguardo per prima in 1:24:54.0 e conquista un altro oro Olimpico, dopo quelli in 10 km tecnica classica e skiathlon 7,5 km + 7,5 km. L'argento per lo sci di fondo 30 km tecnica classica mass start donne va alla statunitense Jessie Diggins (1:26:37.3, +1:43.3), il bronzo alla finlandese Kerttu Niskanen (1:27:27.3, +2:33.3). Indietro le quattro italiane. La migliore è Cristina Pittin in 33° posizione (1:33:54.8, +9:00.8), subito dietro Martina Di Centa (1:33:56.6, +9:02.6). Anna Comarella è 40° (1:36:12.4, +11:18.4), Caterina Ganz è 45° (1:38:19.5, +13:25.5).