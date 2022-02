Rapinano youtuber Amedeo Preziosi in centro a Milano, tre arresti

L'aggressione è avvenuta intorno alle 5 di questa mattina in via Senato. In manette tre giovani tra i 18 e i 20 anni

Tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni, senza fissa dimora, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia Milano Duomo con l'accusa di aver rapinato, intorno alle 5 di questa mattina in via Senato, lo youtuber milanese Amedeo Preziosi, tra i più noti in Italia. Il ragazzo ha aperto nel 2010 il suo canale che ora ha oltre due milioni di iscritti.

La rapina

Il 25enne era per strada con alcuni amici quando ha incontrato i tre. Dopo averlo bloccato, lo hanno spintonato e gli hanno preso il portafogli contenente 55 euro, due carte di credito e documenti. I militari sono subito intervenuti in seguito alla chiamata al 112 da parte della vittima e, grazie alle descrizioni raccolte, hanno individuato e rintracciato i tre rapinatori in via Vittor Pisani. Li hanno bloccati dopo un breve inseguimento, recuperando parte della refurtiva, che è stata restituita al proprietario. Gli arrestati sono ora nella casa circondariale milanese di San Vittore.