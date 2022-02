Milano, manifestazione no Green pass: tensioni con la polizia. VIDEO

Sono stati circa 700, secondo stime della questura, i manifestanti no Green pass e no vax di varia estrazione che hanno aderito al presidio preavvisato dagli "Studenti no Green pass" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

Le tensioni

Alla polizia di Stato e ai carabinieri, per monitorare la situazione, si sono aggiunte le pattuglie della polizia Locale che hanno ridotto al minimo le ricadute sul traffico. In fase di deflusso si è registrata l'azione di alcuni manifestanti, stando alla ricostruzione della questura, di bloccare la circolazione su viale Romagna. Tentativo che "è stato contrastato e il gruppo è stato disperso lo sparuto gruppo”. Al momento su via Pascoli rimangono un centinaio di manifestanti sempre controllati dalle forze dell'ordine.

La nota della questura

"Poco dopo l'inizio della manifestazione - spiega la questura - il gruppo compatto, sotto la guida di individualità e componenti antagoniste ed anarchiche, ha iniziato a muoversi con l'intento di raggiungere l'Università Statale attraverso le direttrici Buenos Aires-Venezia-San Babila, "rifiutando qualsiasi interlocuzione con i responsabili del servizio di ordine pubblico predisposto dalla Questura di Milano". Il movimento del gruppo, che si è indirizzato verso via Pascoli, anche considerata la permanenza in zona gialla della regione Lombardia, "è stato tempestivamente bloccato in testa e in coda dal dispositivo di ordine pubblico che ha, in questo modo, impedito che fosse gravemente compromessa la circolazione e la sicurezza di una sensibile e nevralgica zona della città, già gravemente penalizzata dalle iniziative dello scorso anno".

Il corteo degli studenti

In origine, a quanto si è saputo, si doveva tenere un presidio degli studenti in piazza Leonardo da Vinci, in zona Città studi contro le politiche del governo per contenere la pandemia, ma nel pomeriggio i manifestanti hanno improvvisato un corteo che è stato fermato all'altezza di via Pascoli dal dispositivo di sicurezza organizzato dalla questura. Non vi sono state particolari tensioni. Alcune linee di tram e autobus sono state deviate o sono rallentate.