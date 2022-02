Incidente a Varese, si schianta e viene investito: morto 43enne

È avvenuto lungo la A8, nel punto in cui l'autostrada diventa strada provinciale. L'uomo, dopo essere andato a sbattere contro una barriera new jersey è sceso dall'auto ed è stato travolto

Un uomo di 43 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri a Varese, nel punto in cui l'autostrada A8 diventa strada provinciale. L'uomo, che guidava una Matiz, ha perso il controllo della sua vettura ed ha fatto un testacoda finendo nella corsia opposta, dove ha proseguito la marcia fino a sbattere contro la barriera new jersey. Sceso dalla vettura è stato falciato da un'altra auto, il cui guidatore non ha potuto fare nulla per evitarlo.