Milano, presentazione del libro “Lo sguardo su Venezia” il 26 febbraio

Sabato 26 febbraio al caffè letterario Incipit23 in via Casoretto, alle ore 16.30, si svolgerà la presentazione del libro fotografico “Lo sguardo su Venezia” (edito da Incipit23) insieme all’autrice Barbara Ainis e all’attrice Ottavia Piccolo, che ne firma l’introduzione. Un appuntamento pomeridiano per poter osservare da vicino le immagini, i contributi eccellenti e le parole delle due donne nel volume, oltre che riflettere su Venezia, sul suo passato e sui suoi possibili futuri. La partecipazione all’evento è libera fino a esaurimento posti e sarà necessario il Green pass per accedere.

Il libro

“Lo sguardo su Venezia” presenta immagini tratte dall’Archivio Carlo Montanaro, alternate a fotografie della città lagunare e della vita privata dei suoi abitanti, temporanei o meno. Spazio anche alla riflessione con una serie di suggestioni da raccogliere seguendo, se si vuole, un ordine non necessariamente lineare. Pubblicato in occasione della prima assoluta del documentario omonimo dal quale è tratto (18 gennaio 2022, Teatro La Fenice, Venezia) e di cui la Ainis è autrice del testo, questo elegante volume ne riprende la struttura polifonica. L’autrice conduce il lettore in una riflessione storica, filosofica ed esistenziale su Venezia e sui suoi possibili futuri, dando inoltre spazio e voce agli interventi di molti e prestigiosi personaggi del panorama culturale internazionale con contenuti inediti.