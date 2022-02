Frecciarossa Milano-Parigi, boom di prenotazioni: percorso e durata

Boom di prenotazioni per il Frecciarossa sulla tratta Milano-Parigi. Da ricordare che dal 18 dicembre scorso i convogli Trenitalia varcano i confini nazionali e sfidano la concorrenza dell’operatore Sncf. Quattro corse al giorno in tutto, meno di sette ore per coprire la distanza tra la Stazione Centrale e la Gare de Lyon, quattro fermate intermedie (Torino, Modane, Chambery-Challes-Les Eaux e Lyon Part Dieu). A due mesi dal lancio del servizio, il tasso di riempimento medio delle Frecce è dell’83% (con picchi del 98% durante le festività natalizie). Come riporta Il Corriere della Sera.

Le dichiarazioni

"I primi risultati sono incoraggianti - dice Roberto Rinaudo, presidente di Trenitalia Francia -. C’era una effettiva esigenza di un’offerta complementare". Secondo l’azienda di trasporti, circa il 40% degli acquisti avviene nella settimana precedente al viaggio.