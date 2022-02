Filippo La Mantia apre nuovo ristorante a Milano al Mercato Centrale

A dicembre 2020 era stato costretto a chiudere il locale in piazza Risorgimento per gli effetti della pandemia

Lo chef Filippo La Mantia annuncia l'apertura di un nuovo locale a Milano, dopo aver chiuso, a dicembre 2020, il ristorante in piazza Risorgimento per gli effetti della pandemia. Troverà spazio nel Mercato centrale, nei pressi della Stazione centrale di Milano. "Riparto dal mercato - spiega lo chef al Corriere della sera -, che per me equivale alle mie origini: Palermo, le botteghe, i contadini che vendono quello che producono. Sono contento ma anche un po’ spaventato: non è facile ricominciare dopo la botta del Covid, per me è stata emotivamente fortissima...". La Mantia è stato costretto a chiudere non potendosi più permettere i 31 mila euro di affitto al mese in piazza Risorgimento.

Il ristorante

Al Mercato Centrale, spiega La Mantia, "Non devo pagare l’affitto ma versare una percentuale dell’incasso, e questo mi aiuta. Il personale, i prodotti e le utenze sono a carico mio. Umberto mi ha proprio accolto, mi è venuto incontro. Sono felice di questa opportunità", afferma riferendosi a Umberto Montano, presidente del Mercato Centrale. Il locale sarà "Il mio vecchio ristorante in versione bonsai, 140 metri quadrati con circa 80 coperti, e lo stesso nome", spiega. "Voglio che i miei clienti ritrovino quello che hanno lasciato in piazza Risorgimento". L’apertura è prevista attorno a metà marzo.