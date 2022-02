Milano, sequestrati 500 chili di carni avicole

La Polizia locale di Milano ha sequestrato circa 500 chili di carni avicole in un laboratorio in via Aleardi, nella zona della Chinatown milanese. Le carni sequestrate erano prive dei necessari documenti per la tracciabilità così per i proprietari del laboratorio, che è risultato anche privo dei regolari documenti per l'avvio dell'attività, è scattata una sanzione da 6.500 euro. Il laboratorio avrebbe rivenduto la carne ad un altro laboratorio che ha come clienti alcuni ristoranti nella zona di via Paolo Sarpi.