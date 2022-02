Varese, continuano le ricerche dei due detenuti evasi dal carcere

I fuggitivi si trovavano in carcere per rapina e furto. Roberto Nardello, 50enne di Varese, era recluso dal marzo 2021 ed era stato fermato insieme ad Anthony Ragona, 35enne di Cuneo

Continuano le ricerche dei due detenuti evasi il 14 febbraio dal carcere di Varese dove erano reclusi per rapina e furto. Roberto Nardello, 50 enne di Varese, recidivo, si trovava in carcere dal marzo 2021 ed era stato fermato insieme ad Anthony Ragona, 35 anni di Cuneo, anche lui con altri arresti alle spalle. I due, forse approfittando di una distrazione del servizio di sorveglianza, lunedì scorso hanno scavalcato il muro e sono fuggiti. Le loro foto segnaletiche sono state diramate alle forze dell'ordine. Sono in corso indagini per identificare possibili complici.