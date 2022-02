Seveso, vessava famiglia ed estorceva denaro: sorella lo fa arrestare

A Seveso, in Monza e Brianza, un uomo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver vessato, minacciato e aggredito i genitori, di 71 e 73 anni, e la sorella maggiore, perché continuassero a dargli denaro per pagare debiti e dosi di droga. A trovare la forza di denunciarlo è stata la giovane, di 31 anni, che, durante le passate elezioni amministrative, ha avvicinato un carabiniere di servizio ai seggi elettorali e gli ha chiesto aiuto.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei militari, i maltrattamenti e le estorsioni a padre, madre e figlia, andavano avanti dal 2020, tra insulti, minacce di morte, spintoni, fino all'aggressione del figlio sulla madre, che le ha stretto le mani intorno al collo perché gli desse il denaro che chiedeva, costringendo tutta la famiglia a vivere nel terrore.