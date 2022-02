Omicidio Gigi Bici, resta in carcere arrestata per tentata estorsione

Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dall'avvocato Irene Anrò, legale di Barbara Pasetti, 40enne finita in carcere lo scorso 20 gennaio con l'accusa di tentata estorsione nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto a Pavia come Gigi Bici, in cui è indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere. (LE INDAGINI)

La richiesta dei legali

L'avvocato Anrò chiedeva la scarcerazione di Barbara Pasetti ma i giudici del Riesame hanno confermato la decisione del gip che aveva già respinto la richiesta del legale. La fisioterapista resta quindi nella sezione femminile del carcere di Vigevano (Pavia).