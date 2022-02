Como, rintracciati parenti della donna trovata morta dopo due anni

Alcuni parenti di Marinella Beretta, la donna trovata nella sua casa a Como due anni dopo la sua morte, sono stati rintracciati. A riconoscere l'anziana nella foto sono stati alcuni cugini residenti in Emilia Romagna, i quali si sono messi in contatto con la polizia raccontando di non sentire la donna da anni e di non aver nessun rapporto con lei. La notizia è stata riportata da Fanpage. Sul caso sono ancora in corso gli accertamenti della polizia.

La vicenda

La donna era stata trovata il 4 febbraio in avanzato stato di decomposizione, seduta su una sedia del salotto. La 70enne originaria di Erba, era morta probabilmente da oltre due anni nell'abitazione in cui viveva a Como, in via Comum Oppidum. La salma è stata poi portata nella camera mortuaria dell'ospedale Sant'Anna. L'abitazione in cui viveva, una villetta, era stata venduta tempo prima a un cittadino svizzero, ma l’anziana aveva mantenuto il diritto di usufrutto. Le chiavi dell'abitazione sono ancora custodite dalla polizia, ma nei prossimi giorni dovrebbero essere consegnate al proprietario dell'immobile.