Como, anziana morta in casa ritrovata dopo 2 anni seduta su una sedia

Il corpo è stato trovato in un’abitazione in via Comum Oppidum. La salma è stata portata nella camera mortuaria dell’ospedale Sant’Anna, in attesa che la procura decida se effettuare o meno l’autopsia

Il corpo di una donna di 70 anni è stato trovato nel pomeriggio di venerdì in avanzato stato di decomposizione, seduta su una sedia del salotto. Marinella Beretta, 70enne originaria di Erba, era morta probabilmente da oltre due anni nell'abitazione in cui viveva a Como, in via Comum Oppidum. La notizia è riportata dal quotidiano locale "La Provincia di Como”. La salma della 70enne è stata portata nella camera mortuaria dell'ospedale Sant'Anna, in attesa che la procura decida se effettuare o meno l'autopsia.

Chi era la donna

La donna viveva da sola, certo, e a quanto pare non aveva parenti interessati a conoscere le sue sorti. L'abitazione in cui viveva, una villetta, era stata venduta tempo fa dalla signora a un cittadino svizzero, ma l’anziana aveva mantenuto il diritto di usufrutto. L'uomo versava regolarmente dei soldi alla 70enne e, a quanto pare, aveva anche cercato negli ultimi mesi di mettersi in contatto con la donna, senza riuscirci. E senza insospettirsi.

La scoperta del cadavere

A far scoprire il cadavere sono stati alcuni vicini della 70enne, che credevano che in quella casa ormai non vivesse più nessuno. Da tempo il giardino era incolto e sono state proprio alcune piante pericolanti a causa del forte vento di questi giorni a far allarmare i residenti, che hanno richiamato il proprietario dicendogli di provvedere alla messa in sicurezza del giardino. L'uomo si è recato davanti all'abitazione, che era però chiusa dall'interno. Ha provato a chiamare la signora, ma senza fortuna, e a quel punto ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno chiesto al magistrato di turno di poter forzare una finestra dell'ingresso: sono entrati assieme ai vigili del fuoco. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali circa due anni fa: pare infatti che non si avessero notizie della signora da settembre del 2019.