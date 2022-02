Milano, individuati dopo rapina a coetanei: tre denunce

Tre ragazzi, due minorenni e un maggiorenne, sono stati denunciati, a Milano, dai carabinieri, perché ritenuti gli autori di una rapina a due coetanei, entrambi 14enni, avvenuta poco prima. È accaduto mentre i militari stavano effettuando dei controlli in periferia. I tre, che erano stati descritti minuziosamente dalle due vittime, soccorse in corso Indipendenza intorno alle 19:30 di ieri, sono stati notati in serata in piazzale Dateo, bloccati, identificati e poi riconosciuti a livello fotografico. Avrebbero sottratto ai due 14enni, dopo averli minacciati, circa 60 euro in contanti. Secondo quanto riferito dai carabinieri si tratta di un 18enne e un 16enne, incensurati e indagati in stato di libertà, e un 17enne sul quale invece pendeva un'ordinanza di custodia cautelare, tutti di origini magrebine. Il ricercato è stato portato in carcere a Treviso, gli altri due rimessi in libertà.