Brucia il tetto di una casa, famiglia evacuata in provincia di Bergamo

Momenti di paura la notte scorsa a Grone, nella Bergamasca, dove è andato in fiamme il tetto di una casa: la famiglia che ci vive è stata evacuata e un bambino è stato portato in ospedale, illeso, per dei controlli. L'incendio è divampato attorno alle 3.50 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i volontari dei distaccamenti di Lovere e Gazzaniga. Distrutti i 130 metri quadrati di tetto della casa. L'edificio è inagibile.