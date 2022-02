Incidente a Milano, auto passa con il semaforo rosso: feriti 5 ragazzi

È avvenuto verso le 4.30 di questa mattina all'incrocio tra viale Lombardia e via Porpora. Il più grave, un 19enne, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Raffaele, non sarebbe in pericolo di vita

Un giovane alla guida di un'auto è passato con il semaforo rosso all'incrocio tra viale Lombardia e via Porpora, a Milano, causando un incidente che ha coinvolto quattro veicoli, uno dei quali in sosta. Nello scontro, avvenuto verso le 4.30 del mattino, sono rimasti feriti cinque persone, ragazzi e ragazze fra i 17 e i 24 anni. Il più grave, un 19enne, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Raffaele, non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri sono stati portati in ambulanza al Policlinico, a Niguarda e al Fatebenefratelli.