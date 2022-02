Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non si sono registrati feriti

Un incendio è scoppiato stamattina nel centro di Milano. In fiamme un appartamento in via Chiaravalle, vicino alla Torre Velasca.

Nessun ferito

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non si sono registrati feriti.