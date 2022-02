Seregno, spaccia droga davanti a un asilo nido: denunciato 16enne

Il giovane è stato colto in fragranza mentre, circondato da altri studenti, distribuiva dosi prima di entrare a scuola

Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, dopo essere stato sorpreso dai carabinieri a spacciare droga davanti a un asilo nido.

La vicenda

Il giovane è stato colto in fragranza mentre, circondato da altri studenti, distribuiva dosi prima di entrare a scuola. Addosso aveva novanta euro in contanti, sette dosi di hashish, bilancino e cutter "taglia-dosi". È il secondo intervento analogo in una settimana: pochi giorni fa i carabinieri hanno fermato un altro minorenne con diverse dosi di hashish davanti ad un altro istituto scolastico di Seregno.