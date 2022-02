BIT Milano 2022, la Borsa Internazionale del Turismo sarà ad aprile

Inizialmente prevista per febbraio ma rinviata a causa dell'emergenza Covid, la Borsa Internazionale del Turismo si svolgerà dal 10 al 12 aprile 2022 a Milano a Fieramilanocity. Si mantiene la formula della Bit, la quale guarda alle mete turistiche dell'Italia e del mondo e propone un'offerta completa per arrivi e partenze attraverso i suoi espositori. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Il rinvio

La variazione di date, già annunciata a gennaio, era stata comunicata dagli organizzatori tramite una nota in cui veniva spiegato che in un momento di incertezza l'obiettivo "è garantire gli alti standard offerti dalla manifestazione in un contesto ricco di opportunità, che si spera la primavera potrà offrire. Le date di aprile sono state infatti scelte per consentire agli operatori di promuovere con forza la stagione turistica a 360 gradi". Da sempre in ascolto del mercato, "Bit continuerà a confrontarsi con gli operatori per realizzare una manifestazione al passo con le esigenze e il contesto attuale".