Monza, perseguita e stupra ex: divieto di avvicinamento

Un uomo di 50 anni è stato sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento alla ex compagna, con l'accusa di stalking e violenza sessuale, al termine di un'indagine della Questura di Monza e dell'attivazione del "codice rosso". La ex fidanzata dell'uomo lo ha denunciato sei mesi fa, dopo averlo lasciato per la sua eccessiva possessività e aggressività, ed essersi ritrovata pedinata e tormentata da oltre 70 messaggini al giorno, fino a subire uno stupro.

La ricostruzione dei fatti

Qualche giorno fa difatti, dopo essersi lasciata convincere dall'ex ad accompagnarlo a casa, per parlarle di come diceva di essere cambiato, il 50 enne ha tentato di convincerla a riprendere la relazione e, al suo rifiuto, l'ha immobilizzata e costretta a subire un rapporto sessuale. La donna è uscita da casa del suo aggressore sconvolta, ha chiesto aiuto ed è stata portata in ospedale.