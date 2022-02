Berlusconi allo stadio a vedere il Monza: "Calcio è la mia passione"

"Come sto? Io sono passato da un brutto periodo, che non ci doveva essere - ha detto l'ex premier nel post partita -. Sto migliorando giorno per giorno"

Silvio Berlusconi è andato allo stadio per seguire il Monza, società di cui è proprietario, nella gara contro la Spal. L'ex premier ha postato su Instagram una foto con i pollici alzati. "Oggi a Monza sono tornato allo stadio - ha scritto Berlusconi -. Il calcio è sempre stata la mia passione. Con 29 trofei vinti mi onoro di essere il Presidente più vincente della storia": La partita è finita 4-0 per la squadra di casa.

"Ho passato un brutto periodo, sto migliorando"

"Come sto? Io sono passato da un brutto periodo, che non ci doveva essere - ha detto Berlusconi nel post partita -. Sto migliorando giorno per giorno, sperando di essere ancora in grado di fare il bene dell'Italia, mantenendo l'unità delle forze politiche per un futuro di affermazioni continuative...".